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    Новак: В Дохе обсудят дополнительные меры по заморозке добычи нефти

    В ходе встречи обсудят меры, которые будут предприниматься в отношении тех, кто не будет следовать договоренностям по заморозке добычи нефти

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Нефтедобывающие страны на встрече 17 апреля в Дохе планируют обсудить меры на случай невыполнения договоренностей по заморозке добычи нефти.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам глава минэнерго РФ Александр Новак.

    "Мы все эти вопросы обсудим на встрече в Дохе 17 апреля", - ответил он на вопрос, будет ли предусмотрен механизм по мерам для тех, кто не будет следовать договоренностям по заморозке добычи нефти на уровне января 2016 года.

    "Предложений может быть по этому поводу очень много, и сейчас рано говорить о каких-то мерах", - добавил глава минэнерго.

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