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    Новак: Твиты Трампа вносят сумятицу на мировой рынок нефти

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Эмоциональные высказывания в Twitter президента США Дональда Трампа вносят сумятицу на мировой рынок нефти.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.

    По его мнению, поэтому сегодняшняя цена на нефть несколько завышена.

    "Те эмоциональные всплески, высказывания, твиты, которые идут со стороны руководства США, они вносят сумятицу на рынок. И в принципе рынок не понимает: как действовать, что будет в будущем. Например, вот та цена, которая на сегодняшний день формируется на рынке, на мой взгляд, она несколько завышена относительно той, если бы не было этих эмоциональных всплесков", — заявил Новак.

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