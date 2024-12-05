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Новак: Страны ОПЕК+ выполняют условия сделки на более чем 100%

Новак: Страны ОПЕК+ выполняют условия сделки на более чем 100% Страны ОПЕК+ совокупно выполняют условия сделки на более чем 100%.
Энергетика
5 декабря 2024 г. 20:50
Новак: Страны ОПЕК+ выполняют условия сделки на более чем 100%

Страны ОПЕК+ совокупно выполняют условия сделки на более чем 100%.

Как передает Report, об этом в интервью "России-24" сказал вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания министерской встречи ОПЕК+.

"Уровень исполнения соглашения выше 100%. Есть отдельные страны, которые должны были компенсировать, и график компенсации предоставили в секретариат ОПЕК. Они будут обеспечивать выполнение собственной квоты и компенсацию добычи, которая согласована с секретариатом ОПЕК", - сказал он.

Страны ОПЕК+ по итогам министерской встречи приняли решение о продлении на 2026 год квот на добычу нефти, согласованных на 2025 год.

Кроме того, альянс продлил и действующие добровольные сокращения на 2,2 млн б/с, которых придерживаются восемь стран альянса - до конца первого квартала 2025 года. После этого страны ОПЕК+ должны начать восстановление добычи, которое продлится до конца сентября 2026 года.

Ограничения добычи на 1,65 млн б/с, которые ранее должны были закончиться в конце 2025 года, продлены до конца 2026 года. Кроме того, ОАЭ перенесли с января 2025 года на апрель 2025 года постепенное увеличение добычи на 300 тыс. б/с в рамках своей квоты ОПЕК+. Следующая министерская встреча ОПЕК+ запланирована на 28 мая 2025 года.

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