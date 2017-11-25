Новак: сроки продления сделки ОПЕК+ еще не утверждены

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Параметры продления соглашения ОПЕК и не входящих в картель стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти, срок которого истекает в марте 2018 года, еще будут обсуждаться. Как сообщает Report, об этом заявил ТАСС министр энергетики России Александр Новак в кулуарах саммита ФСЭГ в Боливии.

"Мы будем обсуждать, пока нет", - сказал он, отвечая на вопрос, достигнута ли договоренность между Россией и ОПЕК о продлении действия соглашения до конца 2018 года.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Россия и ОПЕК договорились пролонгировать сделку до конца следующего года.