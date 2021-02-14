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Новак: Средняя цена нефти в 2021 году составит от 45 до $60 за баррель

Новак: Средняя цена нефти в 2021 году составит от 45 до $60 за баррель Средняя цена на нефть в 2021 году будет находиться в диапазоне от 45 до 60 долларов США за баррель. Текущие же цены полностью отвечают ситуации на рынке, он сбалансирован
Энергетика
14 февраля 2021 г. 18:48
Новак: Средняя цена нефти в 2021 году составит от 45 до $60 за баррель

Средняя цена на нефть в 2021 году будет находиться в диапазоне от 45 до 60 долларов США за баррель. Текущие же цены полностью отвечают ситуации на рынке, он сбалансирован.

Как передает Report, такое мнение высказал вице-премьер России Александр Новак в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1".

"Последние несколько месяцев мы наблюдаем низкую волатильность, это означает, что рынок сбалансирован и те цены, которые сегодня мы видим на рынке, они отвечают, безусловно, ситуации на рынке. Я думаю, что средняя цена в 2021 году будет в диапазоне примерно от 45 до 60 долларов США, вот где-то в этом диапазоне", - сказал он и добавил, что рынок энергоресурсов уже частично восстановился, падение спроса на нефть в 2020 году замедлилось с 20-25 до 8-9 процентов концу года.

"Восстановление частично произошло, но еще не до конца - с того самого глубокого падения рынка, которое мы наблюдали в апреле - мае, до конца 2020 года рынок частично восстановился. Если говорить о нефти, например, мы видели падение примерно на 20-25 процента спроса, в результате ограничительных мер, которые принимались правительствами многих стран по нераспространению COVID-19, к концу года рынок восстановился и его падение составило примерно 8-9 процентов", - заметил он.

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