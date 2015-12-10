Минэнерго РФ: "Среднегодовая цена на нефть в 2016 году будет порядка $50 за баррель"

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Среднегодовая цена на нефть в 2016 году будет порядка 50 долларов за баррель. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, что средняя цена будет плюс-минус 50 долларов за баррель. Это среднегодовая", - сказал он.

По его словам, "не обязательно, что с 1 января будет 50 долларов". "В этом году, несмотря на то, что мы имеем сейчас 40 долларов, среднегодовая - она выше 50 долларов", - подчеркнул министр. Россия выступает не за сокращение добычи нефти в мире, а за то, чтобы страны ее не наращивали, отметил Новак.