Новак спрогнозировал снижение цен на нефть

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Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В 2018 году цены на нефть будут колебаться от 50 до 60 долларов за баррель.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава министерства энергетики России Александр Новак на неформальном саммите с участием 6 стран в Санта-Крус (Боливия).

"Мы такие цены называли и на 2017 год, и на 2018-й", - рассказал Новак в кулуарах саммита. Он отметил, что может обозначить лишь диапазон цен, поскольку точную цифру назвать сложно. По мнению министра, "это наиболее сбалансированная цена".

По прогнозам исследовательской компании Oxford Economic, среднегодовая цена на нефть марки Brent в 2018 году снизится до 55 долларов на фоне роста производства и пополнения запасов нефти.