Министр энергетики РФ о дальнейшей судьбе союза ОПЕК+

Союз ОПЕК+ не прекращает свое существование и будет работать по Хартии о бессрочном сотрудничестве, в рамках которой предполагается совместное реагирование на ситуацию на нефтяном рынке при необходимости, очередные же встречи альянса запланированы на май-июнь.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.



"Во-первых, хочу сказать, что двери не закрыты. То, что соглашение после 1 апреля не продлено, не означает, что мы не можем в дальнейшем взаимодействовать со странами ОПЕК и не-ОПЕК. Была подписана в прошлом году Хартия, и в рамках нее мы будем продолжать это взаимодействие", - сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24".

"Очередные встречи мы запланировали в мае-июне, чтобы оценить ситуацию на рынке. Сейчас наша задача оперативно реагировать на ту ситуацию, которая есть на рынках, с тем, чтобы нивелировать максимально последствия и продолжать мониторинг", - добавил министр.