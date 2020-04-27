Новак сообщил о росте спроса на нефтепродукты в Европе

Рост спроса на нефтепродукты наблюдается в странах Центральной и Северной Европы.

Как передает Report, об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".

"На сегодняшний день мы уже, кстати, отмечаем, буквально сегодня видели информацию, что в странах Центральной и Северной Европы есть уже некоторые такие "ростки" позитивные прироста спроса, - сказал он. - Если там на автозаправочных станциях падение спроса составляло до 70%, сегодня уже по некоторым странам мы видим снижение этого показателя до 60-65%".

Глава министерства добавил, что если спрос начнет расти, "ситуация сразу станет более понятной и рынки станут более стабильными".

По его мнению, прохождение самого сложного периода для нефтяного рынка будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом и дальнейшего восстановления мировой экономики.

«Мне кажется, что многое будет зависеть от того, как будет дальше развиваться история, связанная с распространением пандемии в мере и с теми мерами, которые уже приняты, и насколько быстро они будут сниматься, насколько быстро будет восстанавливаться нормальная жизнедеятельность, авиационное и транспортное сообщение, работа предприятий, восстановление экономики в мире», — сказал министр.

Новак добавил, что, скорее всего, во втором полугодии экономика начнет восстанавливаться и спрос на энергоресурсы будет расти.