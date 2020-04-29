Новак: Сокращение спроса на нефть в мире близко к своему пику

Сокращение мирового спроса на нефть близко к своему пику, дисбаланс на рынке может начать уменьшаться во второй половине мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр энергетики Александр Новак в ходе совещания президента Владимира Путина с компаниями ТЭК.

"Можно, констатировать, что мы близки к пику сокращения спроса на нефть. Сегодня это около 25-30 млн баррелей в сутки относительно уровня прошлого года", - сказал Новак.

"На рынке мы видим "зеленые ростки" увеличения спроса. Мы также видим заявления ряда стран о постепенном ослаблении ограничительных мер в мае. С учетом того, что с 1 мая заработает соглашение ОПЕК+, дисбаланс во второй половине мая должен уменьшиться, и есть оптимистические оценки о начале выправления ситуации на мировых нефтяных рынках, начиная со второго полугодия", - добавил министр.

Новак также отметил, что на рынке продолжает сохраняться высокая волатильность. В частности, это демонстрирует обвал цен на североамериканскую нефть WTI до минус 37,6 долларов США за баррель впервые в истории в преддверии истечения срока майских фьючерсных контрактов.

Добыча нефти в России в 2020 году снизится из-за ограничений по ОПЕК+ примерно на 10% к уровню 2019 года, когда она достигла рекордных 560,2 млн тонн. "В настоящее время компании готовятся к сокращению добычи. В мае это сокращение составит примерно 19% к уровню февраля 2020 года. С учетом работы первых четырех месяцев и постепенного уменьшения объемов сокращения по итогам года планируется снижение объемов добычи примерно на 10% к уровню прошлого года", - сказал Новак.

Он подтвердил, что снижение добычи повлечет и сокращение объемов прокачки нефти по системе "Транснефти".

Напомним, что сделка по сокращению добычи в ОПЕК+ заключена до конца апреля 2022 года, но разделена на несколько этапов. Первый подразумевает снижение добычи 23 странами в течение мая-июня на 9,7 млн б/с. Квоты у России и Саудовской Аравии самые большие - они снижают добычу на 2,5 млн б/с, или на 23% - до 8,5 млн б/с. С июля 2020 года до конца декабря общая квота уменьшается до 7,7 млн б/с, а с 2021 года - до 5,8 млн б/с.

Министерство энергетики подготовило предложения по поддержке нефтесервисных компаний в условиях сокращения добычи нефти, сообщил Новак.

"Нам важно сохранить этот сегмент для быстрого восстановления добычи в будущем, когда мировая экономика начнет восстановление, для этого необходимо поддерживать спрос в этом секторе. Соответствующие предложения [по поддержке] подготовлены и сегодня они будут более подробно озвучены представителями сектора. Также нами и компаниями был разработан ряд общеотраслевых мер нормативного характера", - сказал он.

Новак отметил, что падение заказов для нефтесервиса может составить до 30-40%, в некоторых случаях больше. "Это важный сегмент для нефтегазовой отрасли, на сегодня около 1,5 трлн [рублей] выручки, более 150 тыс. занятых в отрасли", - пояснил министр.

Россия в рамках соглашения ОПЕК+ обязалась снизить суточную добычу нефти на 2,5 млн баррелей - то есть почти на четверть от нынешнего объема добычи.

Ранее замглавы "Татнефти" Рустам Халимов сообщал, что российские нефтяные компании направили в правительство предложения по поддержке нефтесервисных предприятий.