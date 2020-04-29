Новак: Ситуация на нефтяном рынке может проясниться в мае-июне

В мае может начаться процесс восстановления бизнеса и отказа многих стран от карантинных мер, что повлияет на увеличение спроса на нефть.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью Газете.ru.

"Но пока присутствует большая неопределенность: как заработает сделка ОПЕК+ с 1 мая и какой эффект она окажет, будут ли страны в полном объеме исполнять свои обязательства по сокращению", - отметил он.

По словам министра, многие страны, не входящие в ОПЕК+, заявили о готовности внести свой вклад в снижение добычи. Пока из-за отсутствия официальных решений рынок не учитывает эти объемы, хотя речь может идти о достаточно больших объемах, от 5 до 10 млн баррелей в сутки, которые могут уйти с рынка за счет сокращения в крупных странах: США, Канаде, Норвегии, Бразилии, Колумбии.

"Очевидно, что пока ситуация не станет более определенной, нас ждет период низких цен. Его надо просто пережить. Если сегодня мы наблюдаем снижение, это не значит, что цены будут такими всегда", - сказал Новак, подчеркнув, что сейчас спрос на нефть упал с более чем 100 млн баррелей в сутки по разным оценкам, до 70-80 млн баррелей, то есть на 20-30 млн баррелей в день.

Министр энергетики выразил надежду на то, что ситуация прояснится в мае-июне, но для балансировки рынка потребуется время: "Хочется верить, что рынок будет окончательно сбалансирован к концу года. Сокращение запасов в хранилищах должно начаться уже во втором полугодии этого года, но в текущих условиях неопределенности цены прогнозировать смысла нет", - заявил А.Новак.

Отметим, что 12 апреля министры экономики ОПЕК+ пришли к соглашению по сокращению нефтедобычи в мае-июне 2020 года на 9,7 млн баррелей в сутки.