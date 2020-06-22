Новак: Ситуация на мировом рынке газа хуже, чем в нефти

Ситуация на мировом рынке газа более хаотичная и сложная, чем на рынке нефти, так как на нем нет такого регулятора, как ОПЕК.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью изданию Handelsblatt.

По его словам, в газовой отрасли существует Форум стран экспортеров газа (ФСЭГ), который пока так и не стал ни выразителем интересов отрасли, ни, тем более, ее координатором.

"Рынок газа, как и нефтяной сектор, стал очень волатильным. Когда резко падают цены, сокращаются и инвестиции, а когда сокращается предложение, стабилизируются цены. Я надеюсь, что на газовом рынке самое худшее тоже уже позади. Хотя тут ситуация намного сложнее, так как в газовом секторе нет регулирующих органов вроде ОПЕК и координировать действия разных сторон труднее. Поэтому рынок газа более хаотичен, и некоторые компании обанкротятся", – сказал министр, текст беседы с которым размещен на сайте министерства.

Новак уверен, что в газовой отрасли "будут сокращаться инвестиции и останавливаться производственные мощности в странах, где есть такие проекты, реализация которых при нынешних ценах станет невозможна".

Российский министр согласился, что закроются и какие-то проекты в США: "Я, конечно, внимательно слежу за развитием ситуации в США, и там, конечно, есть компании, которые не выдержат нынешнего уровня цен". Новак согласился с ранее озвученной оценкой Международного энергетического агентства о снижении мирового спроса на газ в 2020 году на 4%.

"Ситуация на рынке газа тоже (как и на нефтяном) очень сложна из-за падения спроса, связанного с пандемией коронавируса. Наши эксперты исходят из того, что потребление газа сократится на 4%. Из-за последних теплых зим и так уже устарели прогнозы относительно роста потребления газа. При этом сейчас строится много мощностей для сжижения природного газа - доля СПГ на рынке растет. Но из-за падения спроса, связанного с пандемией, возник большой избыток предложения СПГ, да и цены на спотовом рынке газа тоже находятся под давлением – цены снизились на двузначные значения", – сказал министр.