Минэнерго России считает справедливой цену нефти в $50 за баррель

Минэнерго России считает справедливой цену нефти в 50 долларов за баррель.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, про высокий уровень цены, который ранее превышал 100 долларов, можно забыть, сказал в интервью агентству Reuters министр энергетики РФ Александр Новак.

"Все про 100 долларов давно забыли. Мы живем исходя из того, что в среднесрочной перспективе справедливые цены - 50 долларов. Бюджет в 2019-м [году] у нас сверстан исходя из цены 43-45 долларов за баррель", - сказал он.

По словам Новака, в долгосрочной перспективе цены на нефть будут близки к текущим уровням, так как падение добычи в Иране и Венесуэле замещается ростом добычи в США и в ряде других стран.

По прогнозу международного рейтингового агентства Fitch, стоимость нефти в 2019 году составит 65 долларов за баррель. Для многих ближневосточных членов ОПЕК - в частности, для ОАЭ и Кувейта, такая цена вполне комфортна, утверждают аналитики. Исключение составляет Саудовская Аравия, для которой бездефицитный бюджет начинается от 80 долларов за баррель.

Саудовская Аравия является крупнейшим производителем нефти в ОПЕК, наравне с Россией выступает лидером соглашения ОПЕК+.