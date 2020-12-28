Новак: рынок нефти в 2021 году может вернуться к докризисному уровню

Мировой спрос на нефть в 2021 году, по оптимистичным прогнозам, может вырасти на 5-6 млн б/с

Появление на мировом рынке вакцин от коронавируса помогает восстановлению спроса на нефть, возвращение рынка к докризисным параметрам может произойти в течение 2021 года.

Как передает Report, об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" вице-премьер РФ Александр Новак.

"До конца 2020 года мы наблюдали уже и восстановление спроса, но, тем не менее, мы не вышли на параметры, которые были до кризиса. Надеемся, что в 2021 году мы все-таки в течение года достигнем тех показателей, которые были до распространения пандемии", - сказал он.

По словам вице-премьера, мировой спрос на нефть в 2021 году, по оптимистичным прогнозам, может вырасти на 5-6 млн б/с.

"Сегодня спрос еще не восстановился примерно на 7-8 млн б/с относительно докризисного периода. Хотя, в общем-то, я уже говорил, что падение было значительно больше, и большая часть в этом году уже восстановилась. На следующий год мы ожидаем около 5-6 млн баррелей [в сутки] дополнительный рост спроса. Это такой оптимистичный вариант", - сказал Новак.

По словам Новака, развитие новых цифровых технологий повлияет на рост потребления электроэнергии в мире более высокими темпами.

"Очевидно, что будут внедряться новые современные цифровые технологии, технологии искусственного интеллекта, использование больших баз данных. И это тот тренд, который надо учитывать, в том числе с точки зрения обеспечения энергетикой. И очевидный тренд, что будет увеличиваться потребление электроэнергии более высокими темпами в мире, потому что все эти новые технологии требуют увеличения потребления энергии", - сказал Новак.

Параметры сделки ОПЕК+ могут быть скорректированы, если спрос на нефть будет восстанавливаться быстрее, добавил вице-премьер РФ.