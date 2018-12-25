Новак: Рынок нефти стабилизируется в первом полугодии

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Рынок нефти стабилизируется к лету в результате сокращения добычи стран - членов ОПЕК и других стран - экспортеров нефти.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, такое мнение выразил министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мне кажется, что в течение первого полугодия в результате тех совместных действий, которые были закреплены соглашением в декабре в Вене между странами ОПЕК и не ОПЕК, ситуация будет более стабильная, более сбалансированная. Летом будет рост спроса традиционный, поэтому рынок, на мой взгляд, будет сбалансирован", - сказал он.

Министры ОПЕК+ на встрече 5-7 декабря в Вене обсудили возможность сокращения добычи в 2019 году, чтобы избежать переизбытка предложения нефти из-за роста добычи в США и смягчения санкций против Ирана.

Заседание ОПЕК завершилось договоренностью о сокращении добычи нефти участниками соглашения ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки.

Напомним, что ОПЕК+ 7 декабря приняла решение о сокращении добычи нефти в течение полугода суммарно для всех стран-участниц на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года. Из них 800 тысяч баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тысяч - на страны, не входящие в организацию.