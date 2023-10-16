Новак: Рост доли атомной энергетики в мире к 2050 году увеличится до 20%

Доля атомной энергетики в мировом энергобалансе к 2050 году увеличится с текущих 10% до 20%.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.
"На сегодняшний день доля атомной генерации - примерно около 10% в общем энергетическом балансе. Я думаю, что к 2050 [году] процентов на 20, может быть, не больше", - сказал он.
"Такие источники энергии [АЭС] будут более востребованы. Потому что атомная отрасль - она капиталоемкая очень. И строительство занимает достаточно длительное время. Но что важно - будут появляться новые технологии", - добавил Новак.
По его словам, Россия уже давно стала мировым лидером в сфере атомной энергетики и поэтому займет одно из главных мест на этом рынке.