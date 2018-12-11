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    Новак: Россия снизит добычу нефти на 50-60 тыс. баррелей в сутки

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ В январе Россия снизит добычу нефти на 50-60 тыс. баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

    По его словам, помесячный график добычи предусматривает "плавное, постепенное снижение добычи в соответствии с договоренностями".

    "Мы рассчитываем, что будем минимум где-то 50-60 тыс. баррелей", - сказал министр.

    Новак добавил, что совещание с нефтяными компаниями по выполнению сделки ОПЕК+ пройдет до начала нового года.

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