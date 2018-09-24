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    Новак: Россия рассматривает вопрос о вступлении наблюдателем в ОПЕК

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ "Российское правительство еще рассматривает вопрос о вступлении России в ОПЕК в качестве наблюдателя, однако итогового решения пока нет".

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава российского Минэнерго Александр Новак по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире.

    "В правительстве РФ этот вопрос на сегодняшний день еще рассматривается, конечного решения нет", - сказал А.Новак.

    Он также отметил, что Россия обладает возможностями для увеличения объемов добычи нефти, но будет аккуратно подходить к этому вопросу, учитывая обязательства июньского решения ОПЕК+.

    Напомним, страны ОПЕК+ договорились с июля смягчить действующие ограничения добычи, чтобы опустить уровень исполнения сделки с 150% до 100%. В августе этот показатель составил 129%. По словам Новака, ОПЕК+ сможет достичь планки в 100% уже в сентябре - октябре.

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