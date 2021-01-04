Новак: Россия рассчитывает на восстановление рынка нефти в 2021 году

Россия рассчитывает, что восстановление рынка нефти произойдет уже в 2021 году из-за вакцинации населения во всем мире.

Россия рассчитывает, что восстановление рынка нефти произойдет уже в 2021 году из-за вакцинации населения во всем мире.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал вице-премьер России Александр Новак во время своей приветственной речи на министерской встрече ОПЕК+.

"Надеемся, что в 2021 году мы все-таки увидим восстановление спроса, в том числе в результате вакцинации, которая уже сейчас происходит во многих странах", - сказал он.

Новак отметил, что надеется на использование в рамках сделки ОПЕК+ механизмов, которые уже себя зарекомендовали, в том числе по восстановлению добычи.

"Надеемся, что мы постепенно будем с вами (партнерами по ОПЕК+ - ред.) использовать разные механизмы, инструменты, которые себя уже зарекомендовали, принимать правильные решения, направленные и на стабилизацию рынка, и на восстановление добычи, учитывая баланс спроса и предложения, который будет складываться", - сказал он.