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Новак: Россия продлит сокращение добычи нефти в сутки до конца 2024 года

Новак: Россия продлит сокращение добычи нефти в сутки до конца 2024 года Россия продлит свое добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с до конца декабря 2024 года, оно будет считаться от квоты на 2024 год.
Энергетика
4 июня 2023 г. 21:17
Новак: Россия продлит сокращение добычи нефти в сутки до конца 2024 года

Россия продлит свое добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с до конца декабря 2024 года, оно будет считаться от квоты на 2024 год.

Как передает Report, об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.

"Россия продлит свое добровольное сокращение на 500 тыс. б/с до конца декабря 2024 года в качестве меры предосторожности по согласованию со странами, участвующими в соглашении ОПЕК+, которые ранее объявили о добровольных сокращениях в апреле", - сказал он.

По его словам, решение ОПЕК+ продлить текущее соглашение на 2024 год и добровольные сокращения добычи нефти несколькими странами позволит легче прогнозировать ситуацию на рынке - в течение еще 1,5 лет.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya neft hasilatını sutkada 500 min barel azaltmağı gələn ilin sonuna qədər uzadacaq

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