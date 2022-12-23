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Новак: Россия ответит на потолок цен запретом на поставки нефти

Новак: Россия ответит на потолок цен запретом на поставки нефти Россия запретит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые будут требовать соблюдения потолка цен, в качестве ответных мер на решение западных государств ввести ограничения на поставки энергоносителя.
Энергетика
23 декабря 2022 г. 09:36
Новак: Россия ответит на потолок цен запретом на поставки нефти
Александр Новак

Россия запретит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые будут требовать соблюдения потолка цен, в качестве ответных мер на решение западных государств ввести ограничения на поставки энергоносителя.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"В рамках этого указа - запрет на поставки нефти и нефтепродуктов в те страны и тем юридическим лицам, которые будут требовать соответствия в контрактах потолка цен, который введен Евросоюзом", - сказал он.

Новак также подчеркнул, что в связи с этим решением Россия готова на сокращение добычи нефти, которое в начале 2023 года может составить 5-7%. Он уточнил, что этот объем незначительный, но "такие риски существуют".

"Поэтому мы готовы идти на понижение частичное добычи, в начале следующего года у нас может быть сокращение где-то на 500-700 тыс. баррелей в сутки. Это для нас примерно 5-7%", - добавил вице-премьер.

Потолок цен на российскую нефть ввели страны Евросоюз (ЕС), G7 и Австралия, он действует с 5 декабря. Ограничения установили на уровне 60 долларов за баррель. Вчера, 22 декабря, президент Владимир Путин завил, что подпишет указ об ответных мерах на потолок цен на нефть.

По данным "Коммерсант", на фоне эмбарго ЕС и потолка цен на нефть экспорт российской нефти по трубопроводам и морю за две с половиной недели декабря снизился на 11% относительно прошлого месяца, до примерно 560 тыс. тонн в сутки. Однако в течение переходного периода в 45 дней можно осуществлять отгрузки нефти без применения потолка по сделкам, заключенным до 5 декабря, поэтому окончательный эффект от введения ограничений пока не заметен.

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Версия на английском языке Novak says Russia may cut oil output in response to price caps
Версия на азербайджанском языке Novak: “Rusiya təbii qazın qiymət həddi tətbiqinə neft tədarükünə qadağa ilə cavab verəcək”

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