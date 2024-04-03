Новак: Россия не планирует строительство новых НПЗ

Россия не планирует строительство новых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), в том числе на востоке страны.

Россия не планирует строительство новых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), в том числе на востоке страны.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Строительство новых НПЗ у нас не предусмотрено в связи с тем, что у нас и так избыточные мощности, у нас масштабная программа реализуется по реконструкции, модернизации НПЗ", - сказал он.

По словам вице-премьера, у РФ достаточно уже имеющихся мощностей по переработке, чтобы обеспечить спрос на топливо. Также у заводов есть потенциал увеличения переработки за счет задействования свободных мощностей.

В конце марта Новак заявлял, что российские нефтяные компании сумели нарастить производство бензина после серии ЧП на нефтеперерабатывающих заводах страны, этого удалось достичь за счет роста выпуска топлива на других НПЗ.