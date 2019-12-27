Новак: Россия может выйти из состава ОПЕК+ в 2020 году

Сокращение нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+ не вечный процесс, все равно когда-то нужно будет принимать решение о выходе из сделки, чтобы обеспечивать сохранение доли на рынке и чтобы российские нефтяные компании могли реализовывать свои перспективные проекты.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия24".

По его словам, Россия может выйти из сделки в 2020 году. Он выразил мнение, что это решение будет рассматриваться "в этом году". В Минэнерго РФ уточнили, что речь шла о наступающем годе.

"Я считаю, эта сделка не вечная, она показала свой положительный результат на протяжении 2017-2019 годов. В этот период мы не только сокращали добычу, но и увеличивали в период, когда необходимо было обеспечить рост добычи для растущего потребления, это было в 2018 году. В целом, сама координация достаточно позитивно влияет на рынки. Может быть, впервые в истории, когда страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились, и мы видим, что рынок хорошо реагирует на такие договоренности и волатильность снизилась, и инвестиции в отрасль вернулись, и мне кажется, те цены, которые складываются на рынке, они удовлетворяют и потребителей, и производителей", - указал А.Новак.

Министр считает, что в предстоящем году не стоит опасаться падения цен на нефть до уровня 30 долларов за баррель.

"Не думаю, что такие цифры нас ожидают. Сегодня рынок более-менее сбалансирован, и мы видим, что волатильность достаточно низкая. Тем более, что внешних шоков в последние несколько месяцев не так много, как это было в начале года. Мы видим более-менее стабильную ситуацию, хотя, конечно, есть неопределенность с добычей в Ливии, Венесуэле и Иране, и любые изменения добычи в этих странах или политические какие-то изменения могут сильно повлиять на рынок", - сказал А.Новак.

Министр также отметил, что Россия будет в марте обсуждать с партнерами по ОПЕК+ ситуацию на рынке и судьбу соглашения ОПЕК+, которое действует до 1 апреля.