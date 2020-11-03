Новак: Россия и страны ОПЕК имеют перспективы по новым совместным проектам

Такие тенденции, как цифровизация всех основных процессов, широкое внедрение искусственного интеллекта, роботизация, создание "умных городов" и "умных сетей", меняют мировой энергетический ландшафт, способы производства и потребления энергии

Россия и страны ОПЕК имеют перспективы сотрудничества по реализации совместных проектов по добыче, транспортировке и переработке углеводородов, а также по технологическом взаимодействию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал министр энергетики РФ Александр Новак в ходе заседания координаторов энергодиалога "Россия - ОПЕК".

"Успех совместных действий открыл новую страницу во взаимодействии стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК государств, причем это касается не только обеспечения рыночной стабильности - перед нами открываются новые перспективы для двустороннего сотрудничества, технологического взаимодействия, реализации совместных проектов по добыче, транспортировке и переработке углеводородов на территории участвующих государств и третьих стран", - сказал он.

Глава российского энергетического ведомства также отметил продолжение и поступательное развитие диалога между Россией и ОПЕК за последние несколько лет.

В рамках заседания стороны представили друг другу оценку ситуации на мировом нефтяном рынке: краткосрочной, средне- и долгосрочной перспективах. Отдельно Россия и ОПЕК обсудили вызовы и возможности, связанные с энергетической стратегией России до 2035 года, а также потенциальные направления выстраивания работы в рамках хартии ведущих стран - производителей нефти.

"Страны ОПЕК играют существенную роль в формировании мирового нефтяного баланса. Мы являемся крупнейшими игроками глобального нефтяного рынка и должны проводить свою политику на основе полного представления о его основных характеристиках, движущих факторах и сценариев эволюции", - считает Новак.

По словам министра, российская сторона считает важным налаживание практики кадрового сотрудничества, выполнения совместных исследований. "Такие тенденции, как цифровизация всех основных процессов, широкое внедрение искусственного интеллекта, роботизация, создание "умных городов" и "умных сетей", меняют мировой энергетический ландшафт, способы производства и потребления энергии", - пояснил Новак.