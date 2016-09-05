Новак: Россия и Саудовская Аравия обсуждают "заморозку" добычи нефти на три или шесть месяцев

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Россия и Саудовская Аравия обсуждают "заморозку" добычи нефти сроком на три или шесть месяцев.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.

Отметим, что ранее Россия и Саудовская Аравия договорились о совместных с другими производителями нефти действиях в целях поддержания стабильности на рынке нефти и обеспечения устойчивого уровня инвестиций в долгосрочной перспективе.