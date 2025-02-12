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Новак: Россия и Азербайджан не ведут переговоров о своповых поставках газа в Европу через Украину

Новак: Россия и Азербайджан не ведут переговоров о своповых поставках газа в Европу через Украину Россия и Азербайджан не ведут переговров о своповых поставках газа в Европу через газотранспортную систему Украины.
Энергетика
12 февраля 2025 г. 15:25
Новак: Россия и Азербайджан не ведут переговоров о своповых поставках газа в Европу через Украину

Россия и Азербайджан не ведут переговров о своповых поставках газа в Европу через газотранспортную систему Украины.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Нет. Пока - нет", - сказал он, отвечая на вопрос о наличии таких переговоров.

В 2025 году завершился долгосрочный контракт "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" на транзит газа в Европу. Украина отказалась продлевать соглашение, в результате чего поставки российского газа объемом 15 млрд куб. м в год, предназначенные для Австрии и Словакии, были остановлены.

Австрия, осознавая сложность продолжения транзита, расторгла контракт с "Газпромом".

Словакия и Венгрия, напротив, заинтересованы в сохранении поставок российского газа. Одним из возможных решений спорной ситуации рассматривается привлечение посредников из других стран для заключения нового транзитного соглашения с Украиной.

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Версия на азербайджанском языке Novak: "Rusiya və Azərbaycan Ukrayna vasitəsilə Avropaya qaz tədarükü barədə danışıqlar aparmır"

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