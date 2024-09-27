Новак: Россия достигнет добычи нефти в 540 млн тонн в течение нескольких лет

Россия достигнет добычи нефти в 540 млн тонн, заложенной в энергостратегии страны, расчитанной на период до 2050 года. Это произойдет в течение нескольких лет в зависимости от роста мирового рынка.

Россия достигнет добычи нефти в 540 млн тонн, заложенной в энергостратегии страны, расчитанной на период до 2050 года. Это произойдет в течение нескольких лет в зависимости от роста мирового рынка.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН) вице-премьер РФ Александр Новак.

"Все будет зависеть от роста рынка и от наших совместных действий со странами ОПЕК. В целом, когда рынок будет расти. Я думаю, что в течение нескольких лет это только может быть, не раньше", - отметил он.

РЭН проходит в Москве с 26 по 28 сентября.