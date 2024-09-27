О нас

Новак: Россия достигнет добычи нефти в 540 млн тонн в течение нескольких лет

Новак: Россия достигнет добычи нефти в 540 млн тонн в течение нескольких лет Россия достигнет добычи нефти в 540 млн тонн, заложенной в энергостратегии страны, расчитанной на период до 2050 года. Это произойдет в течение нескольких лет в зависимости от роста мирового рынка.
Энергетика
27 сентября 2024 г. 10:47
Новак: Россия достигнет добычи нефти в 540 млн тонн в течение нескольких лет

Россия достигнет добычи нефти в 540 млн тонн, заложенной в энергостратегии страны, расчитанной на период до 2050 года. Это произойдет в течение нескольких лет в зависимости от роста мирового рынка.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН) вице-премьер РФ Александр Новак.

"Все будет зависеть от роста рынка и от наших совместных действий со странами ОПЕК. В целом, когда рынок будет расти. Я думаю, что в течение нескольких лет это только может быть, не раньше", - отметил он.

РЭН проходит в Москве с 26 по 28 сентября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Aleksandr Novak: “Rusiya bir neçə il ərzində neft hasilatını 540 milyon tona çatdıracaq”

Другие новости из категории

Дубравка Джедович: Сербия сможет укрепить энергобезопасность благодаря росту поставок газа из Азербайджана этой зимой
Дубравка Джедович: Сербия сможет укрепить энергобезопасность благодаря росту поставок газа из Азербайджана этой зимой
27 сентября 2024 г. 11:57
Росатом планирует реализовать проекты в Кыргызстане на 1,5 млрд долларов
"Росатом" планирует реализовать проекты в Кыргызстане на 1,5 млрд долларов
27 сентября 2024 г. 10:58
Цена азербайджанской нефти упала до 75 долларов
Цена азербайджанской нефти упала до 75 долларов
27 сентября 2024 г. 10:06
Сербия приглашена присоединиться к глобальным инициативам Азербайджана
ФотоСербия приглашена присоединиться к глобальным инициативам Азербайджана
26 сентября 2024 г. 20:59
Азербайджан предложил Сербии присоединиться к зеленому энергокоридору Каспий-Черное море-Европа
Азербайджан предложил Сербии присоединиться к зеленому энергокоридору "Каспий-Черное море-Европа"
26 сентября 2024 г. 20:45
Обсуждены возможности участия SOCAR в проектах в Пакистане
ФотоОбсуждены возможности участия SOCAR в проектах в Пакистане
26 сентября 2024 г. 20:25
Азербайджан обсудил сотрудничество с китайскими компаниями в сфере зеленой энергии
ФотоАзербайджан обсудил сотрудничество с китайскими компаниями в сфере зеленой энергии
26 сентября 2024 г. 18:11
В Джалилабаде в ходе земляных работ поврежден подземный газопровод, два села остались без газа
В Джалилабаде в ходе земляных работ поврежден подземный газопровод, два села остались без газа
26 сентября 2024 г. 17:42
Лука Скиппати: Cегодня 43 компании имеют право забронировать мощность TAP
Лука Скиппати: Cегодня 43 компании имеют право забронировать мощность TAP
26 сентября 2024 г. 17:10
SOCAR и сербская Srbijagas подписали договор купли-продажи дополнительных объемов азербайджанского газа
Фото SOCAR и сербская Srbijagas подписали договор купли-продажи дополнительных объемов азербайджанского газа
26 сентября 2024 г. 16:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi