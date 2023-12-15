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Новак: РФ и КНР договорились сотрудничать в технологиях по производству водорода

Новак: РФ и КНР договорились сотрудничать в технологиях по производству водорода Россия и Китай договорились о сотрудничестве в высоких технологиях, в том числе в технологиях по производству водорода, это вот основные направления.
Энергетика
15 декабря 2023 г. 17:12
Новак: РФ и КНР договорились сотрудничать в технологиях по производству водорода

Россия и Китай договорились о сотрудничестве в высоких технологиях, в том числе в технологиях по производству водорода, это вот основные направления.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Новак и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян в пятницу провели в Пекине 20-е заседание российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству.

"У нас (с Китаем) реализуются проекты в области атомной энергетики, мы строим четыре блока в КНР, а возобновляемые источники энергии - это отдельное направление. Договорились сегодня, что будем в высоких технологиях сотрудничать, в том числе в технологиях по производству водорода, это вот основные направления", - заявил Новак.

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Версия на английском языке Novak: Russia, China agree to co-op in hydrogen production technologies
Версия на азербайджанском языке Novak: “Rusiya və Çin hidrogen istehsalı texnologiyalarında əməkdaşlıq etmək barədə razılığa gəlib”

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