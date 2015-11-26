Новак: решений по "Турецкому потоку" пока нет

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Конкретных решений по "Турецкому потоку" пока нет, предложения будут разработаны правительством РФ в ближайшее время. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак на межправительственной комиссии с Саудовской Аравией, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас конкретных решений нет. Сегодня председателем правительства было поручено на заседании правительства рассмотреть и дать предложения по закону о специальных экономических мерах. Такие предложения будут в ближайшее время разработаны, и тогда можно будет окончательно сказать, какие решения будут утверждены правительством в рамках этого закона", - сказал он.