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    Новак: решений по "Турецкому потоку" пока нет

    Правительство РФ разработает предложения в ближайшее время, сообщил министр энергетики

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Конкретных решений по "Турецкому потоку" пока нет, предложения будут разработаны правительством РФ в ближайшее время. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак на межправительственной комиссии с Саудовской Аравией, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

    "Сейчас конкретных решений нет. Сегодня председателем правительства было поручено на заседании правительства рассмотреть и дать предложения по закону о специальных экономических мерах. Такие предложения будут в ближайшее время разработаны, и тогда можно будет окончательно сказать, какие решения будут утверждены правительством в рамках этого закона", - сказал он.

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