Новак: Решение по газовому хабу в Турции примут в 2023 году

"Газпром" активно работает с турецкой стороной и другими участниками рынка по газовому хабу в республике. Решения по нему будут приняты в 2023 году.

"Газпром" активно работает с турецкой стороной и другими участниками рынка по газовому хабу в республике. Решения по нему будут приняты в 2023 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".

"Сейчас активно "Газпром" работает с турецкими коллегами, с другими нашими возможными участниками этого проекта из других стран. <...> Поскольку в Европу на сегодняшний день по южному направлению поставляет и Алжир, и Катар, и Азербайджан, то в принципе речь идет о создании некоего хаба, в котором бы участвовали не только российские поставщики, но и другие экспортеры", - сказал он.

По словам вице-премьера, решения по газовому хабу в Турции будут приняты в течение 2023 года.

Новак отметил, что речь идет о создании хаба, цена на котором будет формироваться рыночным способом.