О нас

Новак: Решение по газовому хабу в Турции примут в 2023 году

Новак: Решение по газовому хабу в Турции примут в 2023 году "Газпром" активно работает с турецкой стороной и другими участниками рынка по газовому хабу в республике. Решения по нему будут приняты в 2023 году.
Энергетика
23 декабря 2022 г. 15:06
Новак: Решение по газовому хабу в Турции примут в 2023 году

"Газпром" активно работает с турецкой стороной и другими участниками рынка по газовому хабу в республике. Решения по нему будут приняты в 2023 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".

"Сейчас активно "Газпром" работает с турецкими коллегами, с другими нашими возможными участниками этого проекта из других стран. <...> Поскольку в Европу на сегодняшний день по южному направлению поставляет и Алжир, и Катар, и Азербайджан, то в принципе речь идет о создании некоего хаба, в котором бы участвовали не только российские поставщики, но и другие экспортеры", - сказал он.

По словам вице-премьера, решения по газовому хабу в Турции будут приняты в течение 2023 года.

Новак отметил, что речь идет о создании хаба, цена на котором будет формироваться рыночным способом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Novak: Decision on potential gas hub in Turkiye be approved next year
Версия на азербайджанском языке Novak: “Türkiyədə qaz mərkəzinin qurulması ilə bağlı qərar gələn il təsdiq ediləcək”

Другие новости из категории

Еще одна страна начала импортировать жидкостные счетчики из Азербайджана
Еще одна страна начала импортировать жидкостные счетчики из Азербайджана
23 декабря 2022 г. 15:09
Цены на нефть подорожали до 3%
Цены на нефть подорожали до 3%
23 декабря 2022 г. 14:55
Стоимость газа в Европе снизилась примерно на 8%
Стоимость газа в Европе снизилась примерно на 8%
23 декабря 2022 г. 14:34
Представлен новый логотип AREA
Представлен новый логотип AREA
23 декабря 2022 г. 13:33
Новак: ОПЕК+ обеспечил баланс мирового рынка нефти
Новак: ОПЕК+ обеспечил баланс мирового рынка нефти
23 декабря 2022 г. 13:15
Снежные бури в США могут привести к сокращению добычи газа и экспорта СПГ
Снежные бури в США могут привести к сокращению добычи газа и экспорта СПГ
23 декабря 2022 г. 12:16
Новак: Россия ответит на потолок цен запретом на поставки нефти
Новак: Россия ответит на потолок цен запретом на поставки нефти
23 декабря 2022 г. 09:36
ЕС утвердил временный плавающий потолок цен на российский газ
ЕС утвердил временный плавающий потолок цен на российский газ
23 декабря 2022 г. 09:23
Азербайджанская нефть подорожала на 1%
Азербайджанская нефть подорожала на 1%
23 декабря 2022 г. 09:14
Азербайджан удвоил доходы от экспорта нефти в Израиль
Азербайджан удвоил доходы от экспорта нефти в Израиль
22 декабря 2022 г. 17:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi