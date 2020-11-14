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Новак: Регистрация вакцин от COVID-19 дает рынку нефти повод для оптимизма

Новак: Регистрация вакцин от COVID-19 дает рынку нефти повод для оптимизма Информация о новой вакцине на неделе привела к росту цены нефти почти на 10%
Энергетика
14 ноября 2020 г. 13:41
Новак: Регистрация вакцин от COVID-19 дает рынку нефти повод для оптимизма

Регистрация новых вакцин от заболевания, которое влечет коронавирус нового типа, позволяет правительству России с оптимизмом смотреть на перспективы рынка нефти в 2021 году.

Как передает Report, об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".

"Мы достаточно оптимистично смотрим в следующий год с учетом того, что происходит регистрация различных вакцин", - сказал А. Новак.

Вице-премьер напомнил, что информация о новой вакцине на неделе привела к росту цены нефти почти на 10%. "Мы оптимистично смотрим, потому что даже недавняя информация о том, что появилась новая вакцина в мире, помимо российской, значительно повлияла, мы видели рост цены на нефть за сутки почти 10%", - сказал он.

Между тем, мировые цены на нефть в пятницу продемонстрировали отрицательную динамику.

Котировки декабрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 0,99 доллара США и составили 40,13 доллара США за баррель.

На торгах в Европе нефть также подешевела. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость январских контрактов на Brent уменьшилась на 0,75 доллара США, до 42,78 доллара США за баррель.

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