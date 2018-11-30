Новак рассказал, почему "Северный поток 2" должен быть реализован

В Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Глава Минэнерго России Александр Новак, говоря о рисках для «Северного потока — 2» из-за обострения отношений Москвы и Киева, отметил, что проект должен быть реализован для обеспечения безопасности потребителей Европы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, проект должен быть реализован для обеспечения безопасности потребителей Европы.

"Проект выгоден европейским потребителям и Европе в целом, он важен и должен быть реализован как перспективный проект в будущем для обеспечения безопасности европейских потребителей", — ответил Новак на вопрос о том, не видит ли он проблем для проекта из-за обострения ситуации с Украиной.