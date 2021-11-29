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Новак рассказал о стратегии ОПЕК в условиях нового штамма COVID

Новак рассказал о стратегии ОПЕК в условиях нового штамма COVID Никто из членов ОПЕК+ пока не предлагал изменить стратегию альянса в связи с появлением нового штамма COVID-19 "омикрон.
Энергетика
29 ноября 2021 г. 10:05
Новак рассказал о стратегии ОПЕК в условиях нового штамма COVID

Никто из членов ОПЕК+ пока не предлагал изменить стратегию альянса в связи с появлением нового штамма COVID-19 "омикрон.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, Россия пока не видит необходимости в принятии срочных мер, ситуация с динамикой мировых запасов нефти пока нормальная.

Новак считает, что сейчас необходимо внимательно мониторить нефтяной рынок и влияние омикрон-штамма коронавируса на спрос.

Мировые цены на нефть в пятницу вечером падали на 11-13% на фоне опасений по поводу южноафриканского штамма коронавируса.

Штамм коронавируса B.1.1.529, который выявили Южной Африке и признали вариантом вируса, вызывающим озабоченность, назвали греческой буквой Омикрон. Об этом сообщается в заявлении Всемирной организации здравоохранения.

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Версия на английском языке Russian deputy PM talks on OPEC’s strategy over new strain of COVID

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