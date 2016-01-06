​Новак: Проект "Турецкий поток" имеет право на жизнь

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Россия видит активную заинтересованность в обеспечении поставок дешевого российского газа через южное направление на юго-восток Европы.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".

"Сейчас у нас приостановлено действие межправительственной российско-турецкой комиссии, сопредседателем которой кстати я являюсь. В этой связи у нас переговоры по Турецкому потоку не ведутся.

Но в целом я считаю, что если турецкая сторона будет заинтересована в реализации этого проекта, потому что в принципе это коммерческий проект, то он имеет право на жизнь", - заявил А.Новак.

Комментируя вопрос о потере средств в результате прекращения проекта, глава ведомства отметил, что многие страны на юго-востоке Европы заинтересованы в поставках российского газа и диверсификации маршрутов.

"Мы видим активную заинтересованность в обеспечении поставок дешевого российского газа через южное направление", - сказал он, выразив уверенность, в перспективе, как бы не складывалась ситуация, инфраструктура в этом направлении будет развиваться.

Говоря об альтернативных поставках газа, глава Минэнерго подчеркнул, что вопрос заключается в потребностях самой Турции и возможностей конкурентных поставок с российской стороны и других стран.

"Турция на сегодня является довольно-таки большим потребителем газа - около 50 млрд. кубометров. При этом с учетом роста экономики, эти объемы будут увеличиваться из года в год. Сейчас Россия поставляет из этих 50 около 30 млрд. кубометров газа. Турция, конечно, географически расположена очень удобно с точки зрения возможностей поставок с разных направлений, в том числе и сжиженного газа", - отметил он.

По его словам, Россия достаточно конкурентноспособна в вопросе поставок газа и в плане надежности, и в плане цен.