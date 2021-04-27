О нас
Report Georgia
Аудио новости

Новак призвал страны ОПЕК+ внимательно следить за ситуацией на рынке нефти

Новак призвал страны ОПЕК+ внимательно следить за ситуацией на рынке нефти Ключевой задачей стран ОПЕК+ должно оставаться обеспечение реализации достигнутых соглашений в полном объеме
Энергетика
27 апреля 2021 г. 17:49
Новак призвал страны ОПЕК+ внимательно следить за ситуацией на рынке нефти

Страны ОПЕК+ должны отслеживать ситуацию на мировом рынке нефти на фоне продолжающегося распространения коронавирусной инфекции в странах Азии.

Как передает Report, об этом вице-премьер Александр Новак сообщил в ходе своего выступления на заседании мониторингового комитета ОПЕК+.

"Мы должны внимательно следить за ситуацией, в том числе связанной с распространением коронавирусной инфекции, которая еще имеет место быть, особенно во многих странах азиатского региона", - отметил он.

По его словам, ключевой задачей стран ОПЕК+ должно оставаться обеспечение реализации достигнутых соглашений в полном объеме.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое читаемое

Азербайджан отозвал посла в Швейцарии
Азербайджан отозвал посла в Швейцарии
24 апреля 2021 г. 12:03
Главврач больницы модульного типа МЧС Азербайджана арестован
Главврач больницы модульного типа МЧС Азербайджана арестован
22 апреля 2021 г. 11:58
Суговушан: первый шаг к победе - ВИДЕО
Суговушан: первый шаг к победе - ВИДЕО
21 апреля 2021 г. 14:48
Огтай Ширалиев освобожден от должности министра здравоохранения
Огтай Ширалиев освобожден от должности министра здравоохранения
23 апреля 2021 г. 16:37
Теймур Мусаев назначен врио министра здравоохранения Азербайджана
Теймур Мусаев назначен врио министра здравоохранения Азербайджана
23 апреля 2021 г. 16:44
Азербайджанская общественность направила обращение в посольство России
Азербайджанская общественность направила обращение в посольство России
24 апреля 2021 г. 11:20
Скончался Балоглан Ашрафов
Скончался Балоглан Ашрафов
27 апреля 2021 г. 00:49
Глава государства: Армянский фашизм является самым уродливым и жестоким из тех, что существовали в других странах
Глава государства: Армянский фашизм является самым уродливым и жестоким из тех, что существовали в других странах
21 апреля 2021 г. 01:06
Директор Yeni klinika арестован
Директор Yeni klinika арестован
22 апреля 2021 г. 10:57
Балоглан Ашрафов будет похоронен в Масаллы
ФотоБалоглан Ашрафов будет похоронен в Масаллы
27 апреля 2021 г. 02:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi