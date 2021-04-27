Новак призвал страны ОПЕК+ внимательно следить за ситуацией на рынке нефти

Ключевой задачей стран ОПЕК+ должно оставаться обеспечение реализации достигнутых соглашений в полном объеме

Страны ОПЕК+ должны отслеживать ситуацию на мировом рынке нефти на фоне продолжающегося распространения коронавирусной инфекции в странах Азии.

Как передает Report, об этом вице-премьер Александр Новак сообщил в ходе своего выступления на заседании мониторингового комитета ОПЕК+.

"Мы должны внимательно следить за ситуацией, в том числе связанной с распространением коронавирусной инфекции, которая еще имеет место быть, особенно во многих странах азиатского региона", - отметил он.

По его словам, ключевой задачей стран ОПЕК+ должно оставаться обеспечение реализации достигнутых соглашений в полном объеме.