Новак предложил ОПЕК+ уделить внимание добыче нефти вне альянса

Ключевая задача - обеспечение стопроцентной реализации действующих договоренностей

ОПЕК+ необходимо уделять особое внимание динамике добычи нефти производителей, не входящих в альянс.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

"Нам необходимо особое внимание также уделять динамике добычи нефти крупных производителей, которые не участвуют в наших совместных действиях", — сказал он.

"Нашей ключевой задачей должно оставаться обеспечение стопроцентной реализации действующих договоренностей. Тот механизм, который сегодня работает уже на протяжении нескольких лет, является наглядным примером объединения усилий в целях общего блага сбалансированного рынка", — подчеркнул Новак.

Напомним, что в январе страны ОПЕК+ согласовали договоренности по добыче на февраль и март — добычу, причем ненамного увеличат только Россия и Казахстан, в результате общее сокращение в рамках сделки смягчится до 7,125 миллиона баррелей в сутки в феврале и 7,05 миллиона в марте. Базой отсчета для этих сокращений взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

Вместе с тем Саудовская Аравия в эти месяцы в добровольном порядке дополнительно сокращает добычу на 1 миллион баррелей в сутки к уровню января. Свою добычу сократят и еще ряд стран ОПЕК+, и с учетом их участия общее сокращение к январю составляет 1,425 миллиона баррелей в сутки. А если сравнивать с базой отсчета сделки ОПЕК+, то в феврале получается сокращение на 8,55 миллиона баррелей в сутки (с мая 2020 года было на 9,7 миллиона, с августа — 7,7 миллиона, с января — 7,2 миллиона).