Новак: Ожидается рост спроса на нефть во второй половине этого года

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Участники соглашения ОПЕК+ ожидают роста спроса на нефть во второй половине 2017 года в 2 млн баррелей в сутки.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство ТАСС, об этом заявил министр энергетики России Александр Новак на заседании министерского мониторингового комитета при ОПЕК+.

"Мы ожидаем значительного роста спроса на нефть во второй половине года - на 2 млн баррелей в сутки по сравнению с первым полугодием", - отметил министр.

Он добавил, что участникам соглашения ОПЕК+ необходимо разработать стратегию дальнейших действий, которой они будут придерживаться после марта 2018 года.

Напомним, что сегодня в Вене проходит пятое заседание министерского мониторингового комитета при ОПЕК+.

Министры также обсудят рост добычи в Ливии и Нигерии, которые в рамках соглашения освобождены от сокращения.