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    Новак: Ожидается рост спроса на нефть во второй половине этого года

    Необходимо разработать стратегию дальнейших действий, которой будут придерживаться после марта 2018 года

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Участники соглашения ОПЕК+ ожидают роста спроса на нефть во второй половине 2017 года в 2 млн баррелей в сутки.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство ТАСС, об этом заявил министр энергетики России Александр Новак на заседании министерского мониторингового комитета при ОПЕК+.

    "Мы ожидаем значительного роста спроса на нефть во второй половине года - на 2 млн баррелей в сутки по сравнению с первым полугодием", - отметил министр. 

    Он добавил, что участникам соглашения ОПЕК+ необходимо разработать стратегию дальнейших действий, которой они будут придерживаться после марта 2018 года.

    Напомним, что сегодня в Вене проходит пятое заседание министерского мониторингового комитета при ОПЕК+.

    Министры также обсудят рост добычи в Ливии и Нигерии, которые в рамках соглашения освобождены от сокращения. 

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