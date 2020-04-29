Новак ожидает сокращения инвестиций в проекты добычи нефти и газа

В 2020 году ожидается, что в мире будут отложены как минимум 100 млрд долларов США инвестиций в проекты добычи нефти и газа, еще 110 млрд долларов США находятся под риском.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью Газете.ru.

"Таким образом, сокращение капитальных вложений из-за коронавируса и снижения цены на нефть может составить 30%. Две трети новых проектов в сфере добычи могут быть отложены на 2021 год или позже, существенно могут пострадать и новые СПГ-заводы", - сказал Новак.

Что касается России, то по его словам, еще предстоит это проанализировать, потому что ситуация в РФ отличается от других стран: "У нас, как вы знаете, во многом на нее влияет курс доллара. Поэтому предстоит еще большая работа с компаниями, чтобы оценить их планы по реализации инвестиционных программ. Пока мы, например, рассматривали несколько компаний, они заявляли о том, что свои инвестиционные планы сохранят — это было недели две назад. Но все, конечно, будет зависеть от развития ситуации, длительности существенного падения цен, восстановления спроса, прогнозов на вторую половину года".