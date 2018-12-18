Новак: Ожидаем рекордных показателей по добыче газа в России

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Экспорт газа из России вырастет по итогам 2018 года до 245 млрд куб. м.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, сообщил в Госдуме министр энергетики России Александр Новак.

"Мы ожидаем рекордных показателей по добыче газа - порядка 723 млрд куб. м, это почти плюс 5% относительно прошлого года. Положительная динамика связана с двумя факторами: рост потребления нашими покупателями по экспорту, в основном, это страны Европы. Экспорт у нас вырастет на 9,3% - с 224 млрд куб. м до 245 млрд - очень хороший показатель, такого еще не было", - сказал Новак.

Он отметил, что во многом на этот результат повлиял ввод "Ямала СПГ".

Минэнерго России также ожидает роста добычи нефти и конденсата в 2018 году до 556 млн т.

"Что касается добычи нефти и газового конденсата, мы увидим к концу года объемы в 556 млн т - это примерно на 10 млн т больше, чем в прошлом году. Это примерно на 200 тыс. баррелей в сутки больше, несмотря на то, что действовала сделка со странами ОПЕК и не ОПЕК. Во втором полугодии мы восстановили добычу", - заявил А. Новак.