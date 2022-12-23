Новак: ОПЕК+ обеспечил баланс мирового рынка нефти

Мировой рынок нефти сегодня сбалансирован за счет действий ОПЕК+, но альянс продолжает держать руку на пульсе.

Мировой рынок нефти сегодня сбалансирован за счет действий ОПЕК+, но альянс продолжает держать руку на пульсе.

Как передает Report, об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"На сегодняшний день, на мой взгляд, рынок сбалансирован благодаря тому, что ОПЕК+ принял решение о сокращении на 2 млн баррелей в сутки с ноября до конца этого года и на весь следующий год", - сказал он.

Это решение ОПЕК+ было правильным, считает Новак, поскольку оно позволило сбалансировать рынок в период зимнего падения спроса, а также продолжающегося влияния коронавируса, в частности, в Китае.

"Сегодня существует много неопределенностей, связанных с инфляционными процессами, повышением ставок центральных банков стран по регулированию собственных рынков. И поэтому мы в течение года очень внимательно в рамках ОПЕК+ смотрели, каждый месяц встречались, сейчас уже реже. Мы держим руку на пульсе", - заключил он.