Новак: ОПЕК+ не обсуждал ситуацию в Венесуэле

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Министры ОПЕК+ не обсуждали ситуацию в Венесуэле.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

"Нет, мы не обсуждали эту ситуацию ни с министром аль-Фалихом, ни с другими министрами. Вы видите, что рынки спокойны сейчас, волатильности практически нет, если и есть, то незначительная", - сказал Новак.

Новак также отметил, что необходимости в созыве внеочередного заседания ОПЕК+ российская сторона не видит.

Отметим, что 29 января Вашингтон объявил о введении санкций против венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA.