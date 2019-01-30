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    Новак: ОПЕК+ не обсуждал ситуацию в Венесуэле

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Министры ОПЕК+ не обсуждали ситуацию в Венесуэле.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

    "Нет, мы не обсуждали эту ситуацию ни с министром аль-Фалихом, ни с другими министрами. Вы видите, что рынки спокойны сейчас, волатильности практически нет, если и есть, то незначительная", - сказал Новак.

    Новак также отметил, что необходимости в созыве внеочередного заседания ОПЕК+ российская сторона не видит.

    Отметим, что 29 января Вашингтон объявил о введении санкций против венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA. 

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