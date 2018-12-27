Новак: ОПЕК+ будет заниматься отдельный человек

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Отдельной штаб-квартиры ОПЕК+ не планируется, возможно, заниматься ОПЕК+ будет отдельный человек в секретариате ОПЕК.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил журналистам глава минэнерго России Александр Новак.

"Отдельно не планируется штаб-квартиру, все это будет в рамках инфраструктуры секретариата ОПЕК. Возможно, мы разговаривали, будет отдельный человек, чтобы он не подчинялся ОПЕК, а занимался независимо от ОПЕК "ОПЕК и не-ОПЕК", - сообщил Новак.