Новак: ОПЕК+ будет заниматься отдельный человек

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Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Отдельной штаб-квартиры ОПЕК+ не планируется, возможно, заниматься ОПЕК+ будет отдельный человек в секретариате ОПЕК.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил журналистам глава минэнерго России Александр Новак.
"Отдельно не планируется штаб-квартиру, все это будет в рамках инфраструктуры секретариата ОПЕК. Возможно, мы разговаривали, будет отдельный человек, чтобы он не подчинялся ОПЕК, а занимался независимо от ОПЕК "ОПЕК и не-ОПЕК", - сообщил Новак.
Aydan TopçibaşevaАвтор новости