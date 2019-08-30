Глава Минэнерго России прокомментировал ситуацию с ценами на нефть

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Минэкономразвития в понедельник понизило прогноз средней цены нефти Urals на 2019 год до 62,2 доллара за баррель с 63,4 доллара за баррель."Мне кажется, ситуация более-менее стабильная, волатильность невысокая. Прогнозы всегда корректируются, я ничего не вижу здесь сверхъестественного", - прокомментировал Новак журналистам.
Глава Минэнерго России прокомментировал ситуацию с ценами на нефтьНовак оценивает ситуацию с ценами на нефть как более-менее стабильную
Глава Минэнерго России Александр Новак оценивает ситуацию с ценами на нефть как более-менее стабильную, а волатильность как невысокую.
https://report.az/storage/news/35f094d57e5726a858b8e70b23251b6a/baadf6a4-3f76-419a-931c-3f32704a6485_292.jpg
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Economic DepartmentАвтор новости