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Глава Минэнерго России прокомментировал ситуацию с ценами на нефть

Новак оценивает ситуацию с ценами на нефть как более-менее стабильную
Глава Минэнерго России Александр Новак оценивает ситуацию с ценами на нефть как более-менее стабильную, а волатильность как невысокую.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Минэкономразвития в понедельник понизило прогноз средней цены нефти Urals на 2019 год до 62,2 доллара за баррель с 63,4 доллара за баррель.

"Мне кажется, ситуация более-менее стабильная, волатильность невысокая. Прогнозы всегда корректируются, я ничего не вижу здесь сверхъестественного", - прокомментировал Новак журналистам.
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