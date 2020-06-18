Новак: ОПЕК+ будет и дальше применять механизм компенсации недосокращенных объемов

Механизм компенсации объемов добычи нефти в случае недостаточного сокращения будет и дальше применяться в качестве нового инструмента мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак, его слова приводятся в Twitter министерства.

"Сейчас, как никогда ранее, от нашей коалиции требуется приверженность общему делу, считаю, что механизм компенсации недосокращенных объемов в будущих месяцах является важным нововведением в инструментарии JMMC", - сказал он.

Напомним, что страны ОПЕК+ с участием России с мая выполняют соглашение о сокращении добычи нефти почти на 9,7 млн б/с. Изначально такой объем планировалось убирать с рынка только в мае - июне, но на министерской встрече 6 июня было принято решение продлить эти условия еще на один месяц, до конца июля. Позднее агентство Reuters сообщало, что министры могут всерьез рассмотреть пролонгацию и вовсе до конца лета. Однако министерский мониторинговый комитет не обладает полномочиями принятия решения. Комитет может только вынести рекомендацию, которую затем должны обсудить все 23 страны, участвующие в Венском соглашении. В мониторинговый комитет входят восемь стран, среди которых Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Ирак, Венесуэла, Алжир и Казахстан.