Новак: новый штамм коронавируса в Британии существенно повлиял на цену нефти

Восстановление мирового спроса на нефть может занять два-три года

Появление нового штамма коронавируса, приведшего к новым ограничительным мерам в Великобритании и к приостановке рядом стран авиасообщения с Лондоном, вызвал существенную коррекцию цен на нефть.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе сессии проекта "Россия и мир: профессиональный разговор".

"За эти два дня ситуация, на мой взгляд, изменилась, достаточно активно меняется она. Серьезные локдауны сейчас были введены относительно поездок в Великобританию. Появился новый штамм коронавируса, и это повлияло, в том числе, и на то, что мы сегодня на рынках видим существенную коррекцию цен на нефть. Два дня назад этого мы еще не видели", - сказал он.

Новак также отметил, что ситуация на рынке нефти непредсказуема, прогнозы по восстановлению рынка не реализуются.

Возврат мирового спроса на нефть к докризисным уровням может занять больше времени, чем изначально ожидалось. Возможно - 2-3 года, сообщил Новак. "Восстановление рынка будет более медленным, чем изначально ожидалось. И поэтому наши прогнозы по рынку меняются. Многие эксперты говорят о том, что оно может занять около двух лет. Два-три года, возможно", - сказал он.

Совокупный мировой спрос на нефть в настоящее время на 6-7 млн баррелей в сутки (б/с) ниже уровня, наблюдавшегося до пандемии коронавируса, сообщил Новак. "Мы, конечно, думали, что к концу этого года восстановление спроса будет более высоким, чем по факту мы наблюдаем на сегодняшний день. Я могу сказать, что сейчас спрос восстановился примерно на 15-17 млн б/с, но тем не менее относительно того, что было до пандемии, общее снижение спроса составляет около 6-7 млн б/с", - отметил Новак.

Вице-премьер добавил, что Россия в настоящее время отмечает влияние второй волны распространения коронавирусной инфекции на рынок нефти, хотя она носит более мягкий характер по сравнению с весенним периодом.

При этом страны соглашения ОПЕК+, в котором участвует и Россия, будут аккуратно восстанавливать добычу нефти с января, отметил Новак. "Конечно, сегодняшние уровни сокращения, они беспрецедентны. Если четыре года назад мы сокращали на 1,2 млн б/с, а сейчас почти на 10 млн б/с, естественно мы настроены на то, чтобы побыстрее восстанавливать эту добычу. Разумеется, мы не будем нарушать балансировку рынка и не создавать излишки на нефтяных рынках", - заключил он.