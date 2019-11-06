Новак: Негативных прогнозов по рынку нефти на 2020 год нет

Рынок нефти сбалансирован и негативных прогнозов по рынку нефти на 2020 год нет.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак.

По его словам, мировой рынок нефти зависит от многих факторов, в том числе фундаментальных - баланс спроса и предложения, от ситуаций, связанных с развитием мировой экономики, торговых взаимоотношений между крупными экономиками, форс-мажорных ситуаций, которые иногда складываются на рынке.

"И если говорить о базовых, фундаментальных показателях, то мы сегодня не видим особых негативных прогнозов, видим, что рынок сегодня достаточно сбалансированный и будем мониторить ситуацию, как она будет складываться в четвертом квартале этого года и первом квартале следующего года до момента истечения действия соглашения между странами ОПЕК и не ОПЕК", - добавил министр.