Новак: Отказ Украины от поставок электроэнергии из России - нерациональное решение

Запрет Украины на поставки электроэнергии из России является нерациональным решением.Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр энергетики Россиив интервью телеканалу "Россия 24"."Мне кажется, это нерациональное решение, на самом деле. Мы не так много поставляем, в основном у нас перетоки, они составляют небольшие объемы, поскольку украинская энергосистема тоже достаточно сильная, мощная… Такие решения не очень конструктивны, так как они не направлены на энергобезопасность и надежное энергоснабжение потребителей. Если думать именно о населении, коммерческих организациях, которым важнее всего, чтобы у них был свет дома и тепло, это решение не добавляет оптимизма", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".