Новак надеется на полное восстановление рынка нефти в 2022 году

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что надеется на полное восстановление мирового рынка нефти в 2022 году, а в текущем году ожидается рост спроса на 5,8-6 миллионов баррелей в сутки.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что надеется на полное восстановление мирового рынка нефти в 2022 году, а в текущем году ожидается рост спроса на 5,8-6 миллионов баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом сообщил Новак журналистам.

"Мы ожидаем, что в этом году будет увеличение спроса примерно на 5,8-6 миллионов баррелей в сутки. Надеюсь, что восстановление (рынка — ред.) в 2022 году закончится полностью", — сказал вице-премьер РФ.

По словам вице-премьера, ОПЕК+ справился с излишками запасов на рынке нефти, теперь нужно поддерживать баланс и синхронизировать добычу и спрос. "Благодаря совместным действиям удалось убрать излишки, которые были накоплены в период снижения спроса, мне кажется, мы эту задачу выполнили. Сейчас важно поддерживать этот баланс и синхронизировать добычу и спрос по мере восстановления рынка", — добавил он.