Новак: На рынке нефти возможно появление "черных лебедей"

Министр энергетики отметил, что сохраняются неопределенности, мешающие возвращению к докризисным показателям мировой экономики и потребления нефтяного сырья

Мировой рынок нефти находится еще в хрупком состоянии и нельзя исключать дальнейшие неопределенности и "черных лебедей".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в преддверии заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

"Мы видим, как трудно идет восстановление (рынка ), видим много неопределенностей, которые мешают возвращению к докризисным показателям мировой экономики, мирового потребления нефтяного сырья. Мы видим, что рынок сегодня еще достаточно хрупок и сейчас впереди еще много неопределенностей, а возможно и "черных лебедей", - сказал министр.

При этом Новак отметил, что процент исполнения сделки ОПЕК+ в июле составил 95%. "И это достойный показатель", - добавил он.

Мировые нефтедобытчики не должны останавливаться на достигнутых результатах по сокращению добычи, а продолжить выполнение условий сделки в полном объеме, считает Новак.

"Несмотря на достигнутые положительные результаты в последние месяцы, нам нельзя останавливаться на достигнутых успехах. Рынок остается волатильным, и мы должны обеспечивать полное исполнение сделки. Как никогда надо ответственно подойти к исполнению договоренностей и "держать руку на пульсе", - сказал министр.

По словам главы Минэнерго, процесс затоваривания рынка нефти замедлился, запасы ОЭСР в июле снизились на 13,4 млн баррелей.

"Мы видим первые признаки замедления процесса рыночного затоваривания: впервые в июле объемы коммерческих запасов в странах ОЭСР сократились на 13,4 млн баррелей в месячном исчислении", - сказал он.

Выполнение обязательств

Согласно отчету техкомитета ОПЕК+, в июле только на 3% свои обязательства по соглашению выполнил Габон. Далее следуют Конго (54% от плана), Экваториальная Гвинея (66% от плана). Ирак и Нигерия в июле сократили отставание от графика и выполнили соглашение на 85% от плана обе. Самый высокий показатель исполнения у Саудовской Аравии (103% от плана) и Кувейта (101% от плана). Страны "не ОПЕК" в июле снижали добычу на 96% от плана (в июне - 98%). В частности, Россия сократила добычу нефти на 2,409 млн б/с, выполнив соглашение на 96%.

Исполнение сделки по сокращению добычи нефти в июле и планы по компенсации темпов снижения отстающими странами станут основными темами на заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в среду.

Напомним, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в обновленном виде действует с мая. До конца июля страны альянса сокращали производство нефти на 9,7 млн б/с, квота каждой страны была сокращена на 23% от базового уровня. С августа ограничения смягчились и до конца года под сокращение попадает только 7,7 млн б/с. Россия, сократившая добычу нефти в мае - июле на 2,5 млн б/с, с августа может нарастить ее на 0,5 млн б/с. Однако глава Минэнерго Александр Новак говорил, что реальный рост составит 0,4 млн б/с.