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    Новак: Министерский комитет ОПЕК+ в сентябре может обсудить новое увеличение добычи нефти

    © Сергей Гунеев/РИА «Новости»

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ "Министерский комитет ОПЕК+ в сентябре может обсудить новое увеличение добычи нефти".

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сказал министр энергетики России Александр Новак.

    "Может все обсуждаться, исходя из того, что будет к тому времени на рынке. Сейчас принято решение на один миллион баррелей пока до конца года. С тем условием, что мы в сентябре месяце посмотрим, как будет складываться баланс производства, потребления с учётом факторов, в том числе и по Ливии, и добыча в других странах. Поэтому будем смотреть", -— сказал Новак.

    Он также добавил, что у участников ОПЕК+ есть любые возможности по изменению объемов добычи нефти, исходя из параметров соглашения.

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